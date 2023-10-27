27 октября, 17:58
«Рубин» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.
Встреча начнется в 19.00 мск.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Тесленко, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Чумич, Фамейе, Ранджелович.
Запасные: Шамов, Янович, Сорокин, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Коновалов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Вада.
«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич (к), Радмановац.
Запасные: Бориско, Джанаев, Жиров, Маляров, Дудиев, Казаев, Пряхин, Галоян, Мусаев, Пуцко, Аванесян, Ламейра.