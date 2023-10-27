«Рубин» сыграет с «Балтикой» в матче 13-го тура чемпионата России в пятницу, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рубин» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 12 туров команда Рашида Рахимова набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Калининградский клуб с 11 баллами располагается на 14-й строчке.

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