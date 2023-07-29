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Сегодня, 15:00

«Рубин» — «Оренбург»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» сыграют во 2-м туре РПЛ 30 июля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК «Рубин».
Фото ФК «Рубин»
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В воскресенье, 30 июля, «Рубин» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Оренбург» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 14:00.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Оренбург

В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью в Москве с «Локомотивом» (2:2). «Оренбург» на выезде уступил «Спартаку» (2:3).

В последних пяти очных матчах не было зафиксировано ни одной ничьей — 2 победы «Рубина» и 3 у «Оренбурга».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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