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Сегодня, 12:45

«Рубин» — «Ростов»: стартовые составы на матч 28-го тура

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 28-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рыбус, Безруков, Иву, Йочич, Даку.

«Ростов»: Медведев, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Встреча пройдет 11 мая на «Ак Барс Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Рубин» набрал 38 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» располагается на 7-й строчке (40 очков).

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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