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16 октября, 23:20

Рыбус объяснил, почему «Спартак» плохо провел первый тайм против ЦСКА

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус объяснил, благодаря чему его команде удалось перевернуть ход матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

После первого тайма красно-белые уступали со счетом 0:1.

— Почему «Спартак» был так плох в первом тайме? Наверное, соперник хорошо играл в первом тайме, контролировал мяч, быстро выбегал в контратаку, — сказал Рыбус. — Мы не могли с этим справиться, но во втором тайме вернулись в игру, получился хороший тайм. Жаль, что матч был под контролем, а мы пропустили второй гол. Что мы изменили во втором тайме? Много чего: больше контролировали, создавали больше острых атак. Зиньковский вышел во втором тайме и хорошо провел замену — забил гол, постоянно входил в штрафную, подавал, бил по воротам.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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