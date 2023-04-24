Сафонов высказался о травме Кади

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал повреждение полузащитника команды Кади Боржеса в матче со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ.

— На поле он не терял сознание. Мы долго пытались привести его в чувства. Когда мы пытались поставить его на ноги, он не смог это сделать. Сейчас поехал на рентген, скорей всего там травма. Точнее не скажу, — передает слова Сафонова корреспондент «СЭ».

В начале второго тайма бразилец столкнулся Георгием Джикией, после чего не смог продолжить игру. Полузащитника унесли с поля на носилках. «СЭ» сообщал, что у него подозрение на перелом лицевой кости.