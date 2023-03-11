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Сегодня, 17:08

«СЭ» наградил Промеса

Главный редактор «СЭ» Максим Максимов, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающему «Спартака» Квинси Промесу перед матчем РПЛ с «Факелом» вручена награда как лучшему футболисту страны 2022 года по итогам престижного голосования «Спорт-Экспресса».

В церемонии награждения на «Открытие Банк Арене» приняли участие главный редактор «СЭ» Максим Максимов и генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Квинси Промес. Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

В выборе лучшего футболиста России-2022 принимали участие ведущие тренеры страны (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха), представители футбольных организаций и клубов, журналисты «СЭ» и болельщики, которые голосовали на нашем сайте sport-express.ru.

Промес получил награду во второй раз. Ранее голландец был признан лучшим по итогам 2017 года, в котором «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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