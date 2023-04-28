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Сегодня, 14:00

Селихов рассказал об адаптации Дуарте и Тавареша в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о том, как проходит адаптация новичков красно-белых Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Тавареш уже адаптировался. Дуарте тоже старается, общается на испанском с вкраплениями английского. Просто ему нужно время. Он способен принести пользу «Спартаку». Я со своей стороны тоже уже выучил несколько фраз на испанском. Не только футбольных, но и для повседневной жизни, чтобы поддерживать контакт с Алексисом. Я его в шутку называю дон Пабло. А так с ним чаще говорят Бальде, Промес, который поиграл в Испании, ну и тренерский штаб, само собой», — цитирует Селихова официальный сайт «Спартака».

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо», а Тавареш перебрался в РПЛ из «Бенфики». Защитники стали единственными новичками красно-белых в зимнее трансферное окно.

Источник: https://spartak.com/media/news/258f60ad-4151-43f7-93c7-52358b8e58c0
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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