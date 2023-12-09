Семак объяснил, почему Сутормин остался в запасе на матч с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не выпустил на поле полузащитника команды Алексея Сутормина в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0).

— Вы постоянно нахваливаете Алексея Сутормина, говорите, что он очень хорошо работает на тренировках, но на поле мы его не всегда видим. Сегодня мы его не видели, потому что игра так плохо складывалась — не так, как вам хотелось бы? Или что-то иное?

— Да, сегодня не получилось выпустить. Если мы говорим о Леше, то не только его нахваливаю, все ребята хорошо работают. А что касается Леши, то, конечно, травмы игроков напрямую повлияли на ход наших замен. Не ожидали, что Дима Чистяков получит травму. У нас три защитника пришлось заменить сегодня. Мы уже по максимуму оттягивали тот момент, когда можно было выпустить тех игроков, которые будут просаживаться. Три вынужденные замены плюс мы понимали, что есть Ду Кейрос, которому вряд ли легко было доиграть сегодня, потому что тонуса ему не хватает. То же самое и Мантуан, который тоже много пропустил, и Кассьерра, который тоже пропустил — была куча вопросов, которые нужно было решать по ходу матча. Думаю, сегодня не получилось. Но в любом случае, сейчас сборы, начнем все с чистого листа.

Как я уже сказал, ребята, которым не хватает игровой практики и которые хотят что-то поменять, они должны понимать, что есть интересы клуба, которые нужно соблюсти. В свою очередь, мы, тренерский штаб, и клуб, конечно, сделаем все возможное, чтобы игроки были счастливы. Но не всегда получается так, чтобы все всегда были счастливы. Есть варианты с каким-то игроком, он хочет уйти. Но предложение же нужно принести от агента, чтобы предложил какие-то условия, которые устроят клуб, или какие-то деньги, на которые мы бы могли заменить игрока на кого-то другого. Просто так же не получится, у ребят есть контракты, они зарабатывают деньги. Поэтому они должны от начала и до конца быть профессиональными. Если есть возможность пойти на встречу, безусловно, клуб и тренерский штаб это сделают

«Зенит» набрал 36 очков за 18 туров и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА.