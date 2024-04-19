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Судейство

Сегодня, 11:52

Семак: «Безбородов — один из самых квалифицированных и опытных арбитров в нашем футболе»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о назначении Владислава Безбородова на матч 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Что касается судейства, для меня непонятно было, почему петербургские судьи не судят петербургскую команду, — сказал Семак. — Тогда московские судьи не должны судить московские команды и так далее по территориальному признаку. Наверное, на мой взгляд, это неверно. Если ты доверяешь арбитрам, то какая разница, какие матчи. Если он соответствует тому или иному уровню, он должен судить.

Что касается Вячеслава Безбородова, конечно, пересекались много раз. Поскольку опыт у него достаточно большой, я его считаю квалифицированным арбитром. В нынешней ситуации, на мой взгляд, очень много арбитров, которые пытаются повысить уровень единоборств и немножко не разбираются, где есть нарушения, а где есть единоборство. В этом есть причины, потому что немногие арбитры зная суть и ситуацию, могут понять, что, где и какие нарушения могут свистеть, что есть фол. И, к сожалению, трактовка этих моментов зачастую вызывает очень много споров. Но для нас, как и для любой другой команды, очень важно, чтобы игроки на поле и тренеры понимали тот уровень допуска единоборств, чтобы моменты и трактовки были понятны и одинаковы в обе стороны. Вот и все. По поводу квалификации Безбородова, думаю, это один из самых квалифицированных и опытных арбитров в нашем футболе сейчас».

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 21 апреля в Петербурге и начнется в 16.15 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
Владислав Безбородов
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