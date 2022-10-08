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Сегодня, 17:41

Семак — о возможном расширении РПЛ: «На сегодняшний день, наверное, оптимальное количество команд»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к возможному расширению премьер-лиги.

— Не нужно ли вернуться к предложению о расширении премьер-лиги? Понятно, вы будете играть в футбол на не самых хороших полях и с командами, которые больше будут обороняться, но это добавит атмосферы в весь чемпионат.

— Смотря откуда эти команды будут. Если есть желание и антураж, в любом случае важен уровень сопротивления... Всем хочется более открытого футбола, где все команды хотят играть в футбол. От этого он становится более динамичным, интересным. Больше моментов, больше забитых мячей. На сегодняшний день, наверное, оптимальное количество команд. Если ситуация будет позволять сделать больше матчей, почему нет. Можно, но для этого нужна подготовка, понимание, какого уровня команды выходят. Важно, чтобы спортивная составляющая не проседала. В этом чемпионате много команд, которые теряют много очков, но не всегда получаются матчи с определенным уровнем сопротивления, особенно на старте сезона. Это позволяет клубам, которые находятся в лидирующей группе, набирать очень много очков, а другие набирают очень мало очков. Поэтому такая большая разница. Здесь всегда будет сложный вопрос.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-08-sergey-semak-net-nikakogo-rezultata-kotoryy-by-nas-ustraival-krome-pobedy.htm
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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