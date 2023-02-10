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Сегодня, 15:15

Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии назвал самого яркого бразильца в истории чемпионата России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии Джованни прокомментировал информацию о том, что футболиста «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

— Малком и Клаудиньо хотели получить российский паспорт? Каждый решает сам. Это достаточно важное решение для футболистов.

— «Зенит» совершил сделку по Юри Алберто и взамен получил трех игроков. Как относитесь к такому обмену?

— Это хорошо как для клуба, так и для конкретных футболистов, потому что это возможность играть в других клубах. Российская сторона часто заключает контракты с бразильскими командами. Это выгодно для обеих сторон.

— Кто для вас самый яркий бразилец, который играл в России?

— Халк. Он играл в сборной Бразилии, перешел в российскую премьер-лигу. Сейчас тоже ярко себя проявляет.

— Какую российскую команду вы можете выделить, за кем следите?

— Я считаю, что все команды играют на хорошем уровне. Российский чемпионат смотрит большое количество людей.

— Знаете Головина, Черышева, Кокорина, Миранчука, Дзюбу?

— Не знаю никого из нынешних российских игроков.

— А из прошлого поколения?

— Из международных соревнований запомнился чемпионат мира 1982 года — это Ринат Дасаев и вообще игра тогда советской сборной. Я это просто знаю, тогда не принимал участие в том чемпионате.

— Как вам выступление Бразилии на чемпионате мира-2022 в Катаре?

— Бразильская сборная не очень хорошо себя показала. Бразилию считают страной, в которой футбол любят больше всего. И игра сборной на этом чемпионате мира разочаровала.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Халк
Сборная Бразилии по футболу
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