Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» в этом сезоне станет чемпионом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что не удивится, если железнодорожники станут чемпионами России в сезоне-2023/24.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России по итогам сезона.

«Если судить по второй части прошлого чемпионата, то это реально. Не думаю, что озвученные задачи окажут давление, потому что это уже опытная команда. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают, какие цели у команды. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом. Не вижу такого, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» поставленные цели перед командой на новый сезон.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата России клуб встретится с «Рубином». Матч пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.