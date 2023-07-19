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Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» в этом сезоне станет чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что не удивится, если железнодорожники станут чемпионами России в сезоне-2023/24.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России по итогам сезона.

«Если судить по второй части прошлого чемпионата, то это реально. Не думаю, что озвученные задачи окажут давление, потому что это уже опытная команда. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают, какие цели у команды. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом. Не вижу такого, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» поставленные цели перед командой на новый сезон.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата России клуб встретится с «Рубином». Матч пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Локомотив»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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