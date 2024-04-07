Семак о пропуске Венделом матча с «Краснодаром»: «Потеря лидера — это серьезно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал желтую карточку хавбека Вендела в матче с «Балтикой» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

Из-за перебора предупреждений полузащитник пропустит игру с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата.

— Сергей Богданович, из-за перебора желтых карточек Вендел пропустит важнейшую игру с «Краснодаром». Это серьезная потеря для команды?

— Для любой команды потеря лидера — это серьезно. Это был несчастный случай, он случайно поскользнулся. Но это футбол, ничего не сделаешь. Будут играть те, кто готов.

— Дуглас Сантос сегодня не был в заявке. Вы решили его приберечь, потому что у него три желтых карточки или другие причины?

— Нет, у него есть определенные проблемы по состоянию здоровья. Они небольшие, надеюсь, к следующему матчу он будет готов. Сегодня он не мог принимать участие.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.