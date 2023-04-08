Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«Дерби — это всегда особенный матч. Для футболистов это престиж, для болельщиков это игра сезона. В каком бы состоянии ты ни был, в дерби нужно выложиться на все сто процентов. Думаю, на первый план сегодня выйдут эмоции, тактики будет мало, будет много борьбы. Фаворита в этой игре точно нет. Выиграет тот, кто первым использует ошибку соперника», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.