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Силкин: «В матче «Спартак» — «Динамо» победит тот, кто первым использует ошибку соперника»

Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«Дерби — это всегда особенный матч. Для футболистов это престиж, для болельщиков это игра сезона. В каком бы состоянии ты ни был, в дерби нужно выложиться на все сто процентов. Думаю, на первый план сегодня выйдут эмоции, тактики будет мало, будет много борьбы. Фаворита в этой игре точно нет. Выиграет тот, кто первым использует ошибку соперника», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-v-matche-spartak-dinamo-pobedit-tot-kto-pervy-m-ispol-zuet-oshibku-sopernika/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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