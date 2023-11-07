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Шалимов: «Я просто обалдел от перестановок, которые сделал Федотов в матче с «Пари НН»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (3:2). Он признался, что его удивили перестановки, которые сделал во втором тайме главный тренер армейцев Владимир Федотов.

«Вернулся в состав Роша, и заменил он в обороне не Зделара, а Агапова. ЦСКА владел преимуществом, но без обострения, — такое обычно приводит к тому, что команда успокаивается, и следует укол соперника. А во втором тайме я просто обалдел от перестановок, которые сделал Владимир Федотов — ни разу не видел, чтобы он играл в четыре защитника. И тут такой переворот! Убирает Келвена и Мендеса, а выходят Набабкин и Давила. Гайич идет на место правого защитника, Мозес становится левым защитником, в центре Набабкин и Роша, Зделара поднимают выше и тот сразу отдает Файзуллаеву, после прострела которого ЦСКА сравнивает. Обляков остается на своей позиции, Файзуллаев и Давила на флангах. Я просто открыл рот и обалдел. Тут же ЦСКА забивает два гола. У армейцев точно появился запасной вариант на будущее — причем вариант эффективный», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. «Пари НН» идет на восьмой строчке с 20 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ya-prosto-obaldel-ot-perestanovok-kotory-e-sdelal-fedotov/
Игорь Шалимов
Футбол
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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