Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:53

Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сможет успешно подготовить московский клуб к весенней части сезона РПЛ.

«Лично мне очень интересно, как «Спартак» сможет подготовиться к весенней части сезона под руководством Абаскаля. Есть ощущение, что он не очень знает, как в этот период нужно готовить игроков. Ситуация, когда у тебя есть два месяца на отдых и два месяца на тренировки — особая. Такого опыта у Абаскаля не было никогда. В Испании национальный чемпионат идет без остановки, команды зимой играют. И как Абаскаль выйдет из этой ситуации — большой вопрос. Специалисты по физподготовке могут помочь, но они не способны взять руководство тренировочным процессом в свои руки. Все указания все равно должны идти от главного тренера», — приводит слова Шалимова Betonmobile.ru.

Свой первый сбор перед весенней частью сезона «Спартак» начнет 13 января в Дубае. После этого у московской команды запланирована подготовка в Абу-Даби и Турции.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://betonmobile.ru/shalimov-somnevaetsya-v-sposobnostyah-abaskalya-uspeshno-podgotovit-spartak-k-vesenney-chasti-rpl
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
6
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»
Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе
В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе
Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»
Гаврилов — о Рассказове: «Мне бы не хотелось на лавке сидеть»
Карпукас ответил на вопрос, как «Локомотиву» не вылететь из РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»

В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе