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Сегодня, 14:36

Шапи покинет «Краснодар», футболист может продолжить карьеру в Европе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Магомед Шапи-Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно СЭ, нападающий Магомед Шапи-Сулейманов с большой долей вероятности покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно. Клуб не рассчитывает на футболиста, чей контракт истекает в 2024 году.

В данный момент игроком интересуются клубы из чемпионата Франции. Кроме того, интерес проявляют команды из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Шапи-Сулейманов выступал «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами. До этого Сулейманов провел сезон в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор».

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
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