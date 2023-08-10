В «Урале» сообщили о прекращении контракта с Шатовым: «Он решил стать тренером»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» сообщил о прекращении контракта с футболистом Олегом Шатовым.

«Олег Шатов решил стать тренером. Поступил на тренерскую лицензию. Он не может быть действующим футболистом, поэтому приостановил карьеру. Из-за этого мы с ним прекратили контракт. Дай бог, чтобы у него все получилось. Мы за него очень переживаем. Работа в структуре «Урала»? У него трое сыновей. Если он будет готов... Для Олега у нас всегда открыты двери!» — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями.

В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).