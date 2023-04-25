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Сегодня, 22:23

Шишкин заявил, что победа над «Краснодаром» встряхнет «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и «Краснодара» Роман Шишкин разобрал фееричный матч команд, который закончился победой москвичей со счетом 4:3.

«В целом игра была, конечно, классная, но нервы потрепали здорово. Думаю, эта победа встряхнет и мотивирует команду на дальнейшие победы в борьбе за тройку. «Краснодару» можно было в какой-то момент сыграть по счету, где-то «подзакрыться», но, как мы знаем, эта команда всегда играет в свой футбол, но этот план не всегда работает. Уверен, они сделают правильные выводы. Надеюсь, это поражение не выбьет «Краснодар» из колеи, и они будут продолжать подниматься наверх», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» занимает седьмое место с 38 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-pobeda-nad-krasnodarom-vstryahnet-spartak-i-motiviruet-komandu-v-bor-be-za-trojku-prizerov/
Роман Шишкин
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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