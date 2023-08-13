Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ

Сегодня, 17:17
Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел 100-й сухой матч за «Динамо» в чемпионате России.
Юбилейная игра на ноль пришлась на домашнюю встречу с «Балтикой» (2:0) в 4-м туре РПЛ. Этот результат является девятым среди всех вратарей в чемпионате России.
Также встреча с «Балтикой» стала для 36-летнего Шунина 350-й за «Динамо».
Лидеры чемпионата России по сухим матчам:
1. Игорь Акинфеев — 243
2. Сергей Рыжиков — 134
3. Сергей Овчинников — 129
4. Вячеслав Малафеев — 121
5. Маринато Гильерме — 119
6. Александр Филимонов — 118
7. Роман Березовский — 103
8. Александр Беленов — 100
9. Антон Шунин — 100