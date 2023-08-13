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Сегодня, 17:17

Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ

Руслан Минаев
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел 100-й сухой матч за «Динамо» в чемпионате России.

Юбилейная игра на ноль пришлась на домашнюю встречу с «Балтикой» (2:0) в 4-м туре РПЛ. Этот результат является девятым среди всех вратарей в чемпионате России.

Также встреча с «Балтикой» стала для 36-летнего Шунина 350-й за «Динамо».

Лидеры чемпионата России по сухим матчам:

1. Игорь Акинфеев — 243

2. Сергей Рыжиков — 134

3. Сергей Овчинников — 129

4. Вячеслав Малафеев — 121

5. Маринато Гильерме — 119

6. Александр Филимонов — 118

7. Роман Березовский — 103

8. Александр Беленов — 100

9. Антон Шунин — 100

Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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