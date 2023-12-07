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Сегодня, 18:18

Силкин: «Предстоящая зимняя пауза для «Динамо» весьма некстати»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Факелом» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Это будет крайне непростой матч для «Динамо». Чемпионат перевалил за свой экватор, и все команды стремятся к тому, чтобы решить свои основные задачи на сезон. «Факелу» необходимо создать для себя запас очков, тем более в домашней игре. Хорошо, если бело-голубые сумеют забить в первом тайме около двух мячей и не бросят играть во втором, иначе добиться победы над воронежцами будет сложно», — цитирует Силкина RT.

Он также предположил, как может повлиять потеря очков в игре с «Факелом» на шансы московской команды в чемпионской гонке.

«Конечно, это отразится на шансах «Динамо» на чемпионство. Они всего в четырех баллах от «Краснодара», и сейчас нельзя терять очки. Конкуренция слишком высока, и соперники могут воспользоваться любой оплошностью. Предстоящая зимняя пауза весьма некстати для бело-голубых, ведь пока им удается показывать очень неплохую игру», — добавил специалист.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 туров и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Матч бело-голубых с «Факелом» пройдет 10 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242404-silkin-pauza-dinamo
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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