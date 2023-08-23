Смородская: «Карьера Писарского идет с горы, дело в личных качествах»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что карьера нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского пошла на спад. По ее мнению, основная причина заключается в личных качествах футболиста.

«Я бы не делала выводов о том, что он закончился, как футболист, но его карьера идет с горы, это очевидно. Причины? Личные. Дело в человеческих качествах, они у него не лучшие», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В этом сезоне 27-летний нападающий еще не принимал участия в матчах за самарскую команду из-за травмы. 23 августа сообщалось, что ориентировочные сроки полного восстановления футболиста после повреждения составят чуть менее месяца.

Всего за «Крылья» после перехода Писарский провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.