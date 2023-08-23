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Сегодня, 17:30

Смородская: «Карьера Писарского идет с горы, дело в личных качествах»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что карьера нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского пошла на спад. По ее мнению, основная причина заключается в личных качествах футболиста.

«Я бы не делала выводов о том, что он закончился, как футболист, но его карьера идет с горы, это очевидно. Причины? Личные. Дело в человеческих качествах, они у него не лучшие», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В этом сезоне 27-летний нападающий еще не принимал участия в матчах за самарскую команду из-за травмы. 23 августа сообщалось, что ориентировочные сроки полного восстановления футболиста после повреждения составят чуть менее месяца.

Всего за «Крылья» после перехода Писарский провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-kar-era-pisarskogo-idet-s-gory-delo-v-lichny-h-kachestvah/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Ольга Смородская
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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25.08 17:30
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 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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