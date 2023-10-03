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Сегодня, 21:51

Смородская: «Абаскаль висит на волоске от увольнения, впереди два финала»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила положение испанского специалиста Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Решение по Абаскалю назревало и раньше, но у команды случилась победная серия и сразу как будто все наладилось. Я игры у «Спартака» не вижу. За то время, что Абаскаль работает, должна быть поставлена игра. Сейчас испанец висит на волоске от увольнения. Для него матчи против «Динамо» и ЦСКА — два финала», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. По информации «СЭ», судьба Абаскаля в «Спартаке» может решиться после матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене». 4 октября красно-белые встретятся с «Динамо» в рамках FONBET Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-abaskal-visit-na-voloske-ot-uvol-neniya-vperedi-dva-finala/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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