Смородская считает, что матч с «Зенитом» сложится плохо для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Матч сложится плохо для «Локомотива», конечно. «Локомотив» выглядит сейчас плохо. Так что пока я не вижу никаких перспектив в этом матче. «Зенит» выглядел плохо в обороне в кубковом матче с «Ахматом»? Кубковые матчи — это другое. Может, счет будет и не крупным, но явно не в пользу «Локомотива», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.