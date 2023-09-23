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Сегодня, 13:27

Смородская считает, что матч с «Зенитом» сложится плохо для «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Матч сложится плохо для «Локомотива», конечно. «Локомотив» выглядит сейчас плохо. Так что пока я не вижу никаких перспектив в этом матче. «Зенит» выглядел плохо в обороне в кубковом матче с «Ахматом»? Кубковые матчи — это другое. Может, счет будет и не крупным, но явно не в пользу «Локомотива», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-match-s-zenitom-slozhitsya-plokho-dlya-lokomotiva-287443/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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