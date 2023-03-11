Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»

Сегодня, 20:20
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что говорил главный тренер команды Гильермо Абаскаль в перерыве матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
— Выложу в соцсети надпись из трансляции, что голы Соболева не засчитываются.
— А почему?
— Не знаю. Главное победа.
— Что было с концом? До последнего было непонятно?
— Дожали, добавили. Мы очень рады.
— У «Факела» была большая агрессия, нет?
— Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.
— Агрессия была и у главного тренера?
— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.
— Какие выражения он произносит?
— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.
— Что вкладываете в слово «погром»?
— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.
— Понял, почему гол отменили?
— Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили, значит не было.
— Говорят, что Литвинов придерживал...
— Когда есть ВАР можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.
— Ты считаешь, что забил?
— Забил, но его отменили.