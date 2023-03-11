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Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что говорил главный тренер команды Гильермо Абаскаль в перерыве матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

— Выложу в соцсети надпись из трансляции, что голы Соболева не засчитываются.

— А почему?

— Не знаю. Главное победа.

— Что было с концом? До последнего было непонятно?

— Дожали, добавили. Мы очень рады.

— У «Факела» была большая агрессия, нет?

— Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.

— Агрессия была и у главного тренера?

— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

— Какие выражения он произносит?

— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

— Что вкладываете в слово «погром»?

— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

— Понял, почему гол отменили?

— Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили, значит не было.

— Говорят, что Литвинов придерживал...

— Когда есть ВАР можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.

— Ты считаешь, что забил?

— Забил, но его отменили.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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