«Сочи» — «Динамо»: Даса наступил на одну бутсу, Джорджевич держался за другую. За что назначен пенальти?

На 36-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов квалифицировал действия игрока гостей Элиэзера Дасы как нарушение правил и наказал его 11-метровым ударом.В том моменте произошел контакт части левой бутсы динамовца с незначительной частью правой бутсы Джорджевича.

При этом футболист «Сочи» схватился за левую бутсу, изобразив боль, и остался лежать на земле.

Безбородов, прикрыв рот ладонью, объяснил своим коллегам, что он видел. В результате видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев в его действия не вмешались. Возможно, они решили, что совершен фол по неосторожности, — достаточный, чтобы посчитать его причиной падения Джорджевича и указать на 11-метровую отметку.

На наш же взгляд, пенальти из категории «легковесных». Он назначен ошибочно.