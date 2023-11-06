Судейство
Сегодня, 20:55
На 36-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов квалифицировал действия игрока гостей Элиэзера Дасы как нарушение правил и наказал его 11-метровым ударом.В том моменте произошел контакт части левой бутсы динамовца с незначительной частью правой бутсы Джорджевича.
При этом футболист «Сочи» схватился за левую бутсу, изобразив боль, и остался лежать на земле.
Безбородов, прикрыв рот ладонью, объяснил своим коллегам, что он видел. В результате видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев в его действия не вмешались. Возможно, они решили, что совершен фол по неосторожности, — достаточный, чтобы посчитать его причиной падения Джорджевича и указать на 11-метровую отметку.
На наш же взгляд, пенальти из категории «легковесных». Он назначен ошибочно.