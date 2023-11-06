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Судейство

Сегодня, 20:55

«Сочи» — «Динамо»: Даса наступил на одну бутсу, Джорджевич держался за другую. За что назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 36-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов квалифицировал действия игрока гостей Элиэзера Дасы как нарушение правил и наказал его 11-метровым ударом.В том моменте произошел контакт части левой бутсы динамовца с незначительной частью правой бутсы Джорджевича.

При этом футболист «Сочи» схватился за левую бутсу, изобразив боль, и остался лежать на земле.

Безбородов, прикрыв рот ладонью, объяснил своим коллегам, что он видел. В результате видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Лунев в его действия не вмешались. Возможно, они решили, что совершен фол по неосторожности, — достаточный, чтобы посчитать его причиной падения Джорджевича и указать на 11-метровую отметку.

На наш же взгляд, пенальти из категории «легковесных». Он назначен ошибочно.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Владислав Безбородов
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