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Сегодня, 15:30

«Сочи» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России по футболу 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин (ФК «Крылья Советов»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в 17-м туре чемпионата России по футболу в субботу, 2 декабря. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 16.00 мск.

Южане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 10 очков. Команда Игоря Осинькина набрала 26 баллов и располагается на 5-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Игорь Осинькин
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