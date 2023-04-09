Сегодня, 12:53
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.
Запасные: Заболотный, Макарчук, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Цаллагов, Шипунов, Батырев, Мигел Силвейра, Жоаозиньо, Джорджевич, Федоров.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Зуев, Бабкин, Витюгов, Иванисеня, Циркович, Цыпченко, Шитов.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.