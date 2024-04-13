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Сегодня, 12:30

«Сочи» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Сочи» примет «Спартак» в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13 апреля «Сочи» дома сыграет со «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Фишт» в городе Сочи начнется в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Сочи» — «Спартак» пройдет в прямом эфире и по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 13.50 мск. Следите за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Спартак» с помощью матч-центра «СЭ».

Сочинцы с главным тренером Робертом Морено набрали 15 очков и идут на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с Гильермо Абаскалем находятся на шестой строчке с 35 баллами.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» против «Спартака».

В первом круге в 8-м туре РПЛ «Спартак» на домашнем поле в Москве обыграл «Сочи» со счетом 1:0 16 сентября 2023 года. Единственный гол тогда забил защитник Срджан Бабич.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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