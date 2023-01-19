Соломатин считает адекватной зарплату Ильи Агапова в ЦСКА

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Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на информацию о размере зарплаты защитника армейцев Ильи Агапова.
«На самом деле по нынешним временам это адекватные деньги. Парень молодой, дай Бог он себя проявит, и его зарплата вырастет», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.
Ранее стало известно о том, что Агапов будет зарабатывать в ЦСКА 300 тысяч евро в год.
21-летний защитник подписал контракт с московским клубом в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Нижний Новгород», в составе которого в текущем сезоне сыграл 16 матчей и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования