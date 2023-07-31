Сегодня, 18:21
«Спартак» и «Балтика» огласили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.
Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Игнатов, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Мелешин, Бальде.
Полузащитник Хесус Медина начнет матч на скамейке запасных.Футболист пропустил старт сезона из-за микроповреждения.
В состав «Спартака» вернулся нападающий Александр Соболев, который отбывал дисквалификацию. Также в запасе присутствует защитник Георгий Джикия, который отбыл свою дисквалификацию за брань в адрес арбитра в матче 30-го тура РПЛ сезона-2022/23.
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Мусаев, Гузина.
Запасные: Бориско, Корякин, Дудиев, Осипов, Остойич, Кузьмин, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Барков, Энрикес Итурра.
Матч состоится сегодня, 31 июля, начало — 19.30 мск.