«Спартак» — «Балтика»: Соболев отбыл дисквалификацию и попал в стартовый состав, Медина и Джикия в запасе

«Спартак» и «Балтика» огласили стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Игнатов, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Мелешин, Бальде.

Полузащитник Хесус Медина начнет матч на скамейке запасных.Футболист пропустил старт сезона из-за микроповреждения.

В состав «Спартака» вернулся нападающий Александр Соболев, который отбывал дисквалификацию. Также в запасе присутствует защитник Георгий Джикия, который отбыл свою дисквалификацию за брань в адрес арбитра в матче 30-го тура РПЛ сезона-2022/23.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Мусаев, Гузина.

Запасные: Бориско, Корякин, Дудиев, Осипов, Остойич, Кузьмин, Аванесян, Лазарев, Сантос Ламейра, Барков, Энрикес Итурра.

Матч состоится сегодня, 31 июля, начало — 19.30 мск.