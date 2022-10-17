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Сегодня, 16:50

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА

Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб принял решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Соответствующее письмо уже отправлено», — сказал Зеленов.

Встреча ЦСКА — «Спартак» прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Главным арбитром матча был Сергей Карасев. После игры капитан красно-белых Георгий Джикия нецензурно высказался во время общения с рефери.

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак
Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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