«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА

Сегодня, 16:50
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб принял решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Соответствующее письмо уже отправлено», — сказал Зеленов.
Встреча ЦСКА — «Спартак» прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Главным арбитром матча был Сергей Карасев. После игры капитан красно-белых Георгий Джикия нецензурно высказался во время общения с рефери.
В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.