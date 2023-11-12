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Сегодня, 18:17

«Спартак» — «Ростов»: Соболев снова остался в запасе, Бабича нет в заявке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

У красно-белых во втором матче подряд в списке запасных остался нападающий Александр Соболев. Защитник «Спартака» Срджан Бабич не попал в заявку.

«Спартак»: Максименко, Н. Чернов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.

Запасные: Селихов, Свинов, Маслов, Классен, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Соболев, Мелешин.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

Запасные: Медведев, Терентьев, Е. Чернов, Прохин, Кирш, Ионов, Акбашев, Миронов, Тугарев, Комаров, Столбов, Комличенко.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19.30.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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