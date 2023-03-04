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Судейство

Сегодня, 16:14

«Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
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На 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2) арбитр Виталий Мешков ошибочно остановил игру, в результате чего не был засчитан гол Александра Соболева. Спартаковец отправил мяч в сетку уже после свистка судьи.

«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».
«Спартак» — «Урал».

Никто из игроков красно-белых в этой атаке не нарушал правила. Непонятно, на что отреагировал Мешков и почему он остановил матч. Также непонятно, что в такой ситуации проверяли видеоарбитры.

На 89-й минуте, когда показали судью крупным планом, было видно, что он сказал: «Свисток был до».

Получается, что из-за действий Мешкова «Спартак» незаслуженно лишился двух голов. На 45-й минуте он также раньше времени дал свисток, не позволив хозяевам поля доиграть эпизод. Михаил Игнатов отправил мяч в сетку уже после остановки игры. И гол засчитывать было нельзя.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
109
144
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