«Спартак» на своем поле примет «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 30 марта. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи 22-го тура РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Урал» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 18.50 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры.

«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 балл. «Урал» идет на 13-м месте в чемпионате страны с 19 очками.

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