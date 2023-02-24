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Сегодня, 17:10

«Спартак» включил в сделку по трансферу Шитова в «Крылья Советов» опцию обратного выкупа

Алина Савинова
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«Спартак» вправе выкупить форварда Владислава Шитова у «Крыльев Советов», информирует «РБ Спорт».

По информации источника, в договоре между московским и самарским клубами приписана возможность обратного выкупа игрока красно-белыми. Сумма отступных для «Спартака» составляет около 300 миллионов рублей.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Его контракт с самарцами подписан на 3,5 года.

В первой части сезона Шитов принял участие в 17 матчах за «Крылья Советов» и забил 2 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-imeet-pravo-obratnogo-vy-kupa-shitova-u-kry-l-ev-sovetov/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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