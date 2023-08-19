Сперцян впервые не забил пенальти в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян впервые в своей карьере не реализовал пенальти в матче РПЛ, сообщает Opta Sports.

23-летний полузащитник исполнял одиннадцатиметровый в матче против «Локомотива» в 5-м туре РПЛ, но не сумел попасть по воротам железнодорожников.

Ранее Сперцян забивал в каждом из 8 ударов с точки в РПЛ.