Медведева — о победе «Динамо» над ЦСКА: «Кто следующий — «Спартак?»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на победу «Динамо» над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Ребята, ну что, соскучились? Я вернулась-то, чтобы сказать, что наши ребята из «Динамо» просто разрывают текущий сезон. Слушайте, как круто: и «Зенит» [обыграли], и ЦСКА. Кто следующий — «Спартак»?» — сказал Медведева на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

«Динамо» с 10 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. Команда в пяти турах РПЛ одержала 3 победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

26 августа бело-голубые на выезде встретятся с «Рубином».