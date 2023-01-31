Спиридонов о разрыве контракта «Спартака» с Мевлей: «Команда потихоньку избавляется от балласта»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» решение красно-белых расторгнуть контракт с защитником Михой Мевлей.

«Спартак» всю жизнь славился такими, пассажирами как Мевля. Хорошо, что клуб достаточно быстро, по спартаковским меркам, это понял. Команда потихоньку избавляется от балласта, молодцы!" — сказал Спиридонов «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

18 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником.