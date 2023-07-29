Sport24: «Крылья Советов» готовы предложить за трансфер Оздоева около 1 миллиона евро

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Sport24.

По информации источника, «Крылья Советов» готовы предложить за трансфер 30-летнего игрока около 1 миллиона евро, а самому футболисту платить зарплату в районе 50 миллионов рублей за сезон.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

?Контракт полузащитника с «Фатих Карагюмрюк» действует до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.