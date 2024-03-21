Спортдиректор «Оренбурга»: «Если Адамов останется, то поменяем розовый цвет формы на зеленый»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова защитника команды Арсена Адамова о розовой форме клуба.

Российский футболист принадлежит «Зениту» и выступает за оренбуржцев на правах аренды.

«Арсену не нравится наш розовый комплект формы? Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Тем более мы в ней не так часто играли. Если Арсен останется, то, блин, придется поменять розовый на зеленый, сделаем форму в цвет флага Чечни», — приводит слова Андреева Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Адамов сыграл 18 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Аренда футболиста рассчитана до конца июня 2024 года.

После 20 туров чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков.