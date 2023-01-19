В «Оренбурге» заявили, в клуб не поступало предложений по защитнику Стаматову

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что в клуб не поступало предложений по защитнику Матео Стаматову.
«На данный момент по Стаматову предложений в клуб не поступало, у него действующий контракт. Он — футболист «Оренбурга», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В первой части сезона-2022/23 Стаматов провел в составе «Оренбурга» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. 23-летний болгарин выступает в клубе с июля 2021 года.
Контракт защитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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