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Сегодня, 12:26

В «Оренбурге» заявили, в клуб не поступало предложений по защитнику Стаматову

Алла Шишкина
Колумнист
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что в клуб не поступало предложений по защитнику Матео Стаматову.

«На данный момент по Стаматову предложений в клуб не поступало, у него действующий контракт. Он — футболист «Оренбурга», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В первой части сезона-2022/23 Стаматов провел в составе «Оренбурга» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. 23-летний болгарин выступает в клубе с июля 2021 года.

Контракт защитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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