Спортивный директор «Шахтера»: «Никто из «Ахмата» не выходил на нас по Политевичу»

Спортивный директор «Шахтера» заявил, что «Ахмат» не присылал официальных запросов по Политевичу

Спортивный директор солигорского «Шахтера» Владимир Нидергаус рассказал, что «Ахмат» не присылал в клуб официальных запросов по защитнику Сергею Политевичу.

Ранее сообщалось, что грозненцы сделали предложение 32-летнему защитнику, контракт которого с белорусским клубом истекает в конце 2022 года.

«У Политевича заканчивается контракт, мы ведем с ним переговоры о продлении, — цитирует Нидергауса «РБ Спорт». — Но парень выбирает, наверное, лучшие варианты. На нас никто из «Ахмата» не выходил, никаких официальных бумаг, запросов не получали».

В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за «Шахтер» во всех турнирах, забив в них четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

«Ахмат» после 17 туров РПЛ занимая шестое место в турнирной таблице.