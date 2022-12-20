В «Оренбурге» подтвердили уход Сычевого в «Крылья Советов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил «СЭ» переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с «Крыльями». Все к этому шло», — сказал Еремякин «СЭ».

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.