Стала известна зарплата Глушакова в случае перехода в «Нижний Новгород»

Полузащитник Денис Глушаков будет получать 1 миллион рублей в месяц в «Нижнем Новгороде», если переход состоится. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист может подписать контракт с нижегородской командой в ближайшее время.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.