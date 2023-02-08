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Сегодня, 19:17

Стала известна зарплата Глушакова в случае перехода в «Нижний Новгород»

Алина Савинова
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков будет получать 1 миллион рублей в месяц в «Нижнем Новгороде», если переход состоится. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист может подписать контракт с нижегородской командой в ближайшее время.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4989207-stala-izvestna-zarplata-denisa-glushakova-v-sluchae-podpisaniya-kontrakta-s-pari-nn.html
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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