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Сегодня, 23:00

Агент Перковича: «Интерес из России был, но теперь цена 8-15 миллионов евро»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Стипе Лапич подтвердил информацию о том, что защитник загребского «Динамо» Мауро Перкович был интересен ряду команд РПЛ.

«Интерес из России был, звонили, но клубы называть не буду. В итоге «Динамо» подписало Мауро за 2 миллиона евро, но о переходе в Россию теперь можно забыть, так цена будет уже не 2 миллиона, а 8-15 миллионов — Загреб держит свой ценовой стандарт», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

На данный момент защитник выступает за загребское «Динамо» на правах аренды из хорватской «Истры 1961».

19-летний хорват провел в текущем сезоне за «Истру» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-perkovicha-interes-iz-rossii-by-l-no-teper-tsena-e-8-15-mln/
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