Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:43

Сулейманов пошутил о промахе Рыбчинского в матче со «Спартаком»: «Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал промах одноклубника Дмитрия Рыбчинского в матче со «Спартаком» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его. Что можно сказать ему в раздевалке? Только подбодрить его, потому что, понятно, что человек сейчас сам будет грустить, надо только подбодрить», — сказал Сулейманов в эфире Матч ТВ.

Во втором тайме голкипер «Спартака» Александр Максименко после удара Сергея Пиняева отбил мяч на Рыбчинского, но игрок «Локомотива» не попал в ворота красно-белых.

Дмитрий Рыбчинский
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Тимур Сулейманов
2
0
Читайте также
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
«Сан-Хосе» пропустил 20 шайб в двух матчах НХЛ
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Кечинов считает, что у Абаскаля конфликт с Соболевым: «Однозначно что-то там происходит»
Денисов заявил, что «Спартаку» было тяжело победить «Локомотив» в меньшинстве
Мостовой: «Мы говорили, что «Спартак» потерял характер в Воронеже, но сегодня его проявил»
Абаскаль: «Пруцев сегодня был лучшим на поле в составе обеих команд»
У «Спартака» — характер, у Дзюбы — гол. Красно-белые в меньшинстве добились ничьей с «Локо»
Абаскаль: «Ничья с «Локомотивом» на тоненького. Игра была под контролем «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Пари НН» оценили игру команды против ЦСКА

«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча РПЛ