В «Пари НН» оценили игру команды против ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил игру команды в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3). Он заявил, что на результат повлияли досадные ошибки команды.

«Без проигрышей не бывает побед. То, что мы можем показывать сильную игру, уже никто не сомневается. Сделаем работу над ошибками дома. И снова в бой. Нижегородцы не могут не выстоять. И не отступят!» — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».