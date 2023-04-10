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Сегодня, 12:54

Тарасов: «Дзюба неплохо цеплялся с «Зенитом». Но играет команда, а не один он»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об игре железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Первый тайм «Локомотив» играл хорошо! Но замены не усилили, не сработали. Миранчук плохо вошел в игру, Жемалетдинов тоже. Не хватило голов, чтобы выиграть. Но «Зенит», конечно, по игрокам сильнее и качественнее», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

Также он оценил выступление нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба неплохо цеплялся, скидывал. В общем, делал то, что должен, но играет команда, а не один Дзюба», — добавил экс-полузащитник.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-tarasov-dzyuba-s-zenitom-neploho-tseplyalsya-skidy-val-no-igraet-komanda-a-ne-odin-on/
Артем Дзюба
Дмитрий Тарасов
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